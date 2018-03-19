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Gazprom-Media Digital прогнозирует двукратный рост рынка мобильной видеорекламы
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Gazprom-Media Digital прогнозирует двукратный рост рынка мобильной видеорекламы 

Rambler News Service 2 часа назад
Рынок мобильной видеорекламы в 2018 году вырастет в два раза, с 1,6 млрд рублей до 3 млрд рублей, прогнозирует один из крупнейших продавцов онлайн-рекламы в стране, селлер Gazprom-Media Digital.
«В прошлом году доля мобильного видео на рынке видеорекламы оставалась невысокой. По оценке GPMD, на нее пришлось около 20% от общего объема затрат на этот вид рекламы в Рунете или в денежном выражении — 1,6 млрд руб. При этом доля рекламного инвентаря, приходящегося на мобильные устройства, была существенно выше и превышала долю затрат более чем в два раза. GPMD прогнозирует, что в 2018 году доля мобильной видеорекламы увеличится до 30-40% всех затрат рекламодателей на видеорекламу в Рунете. Мобильный сегмент может вырасти более чем вдвое — до 3-4 млрд руб. при темпах роста от 87% до 150%», — отмечается в сообщении селлера.
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