Volkswagen Truck&Bus увеличила выручку на 12,1% в 2017 году

Компания Volkswagen Truck&Bus, которая входит в группу Volkswagen, увеличила выручку на 12,1%, до 23,9 млрд евро, говорится в сообщении производителя.

Основная часть выручки пришлась на подразделения Scania (12,8 млрд евро, рост на 13,2%) и Man Truck&Bus (10 млрд евро с ростом на 8,6%). Бразильское подразделение Volkswagen Caminhoes e Onibus принесло 1,1 млрд евро выручки с ростом на 32,5%. Операционная прибыль выросла на 27%, до 1,7 млрд евро.

Volkswagen Truck&Bus связывает рост выручки с увеличением продаж. Они выросли в Европе в прошлом году на 1,6%, до 114,8 тыс. штук. Продажи на российском рынке выросли в 2,3 раза, до 11,3 тыс. штук на фоне снижения темпов инфляции, спроса на обновление автомобилей и признаков восстановления экономики, отмечает компания.