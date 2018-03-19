Ещё
Volkswagen Truck&Bus увеличила выручку на 12,1% в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Volkswagen Truck&Bus увеличила выручку на 12,1% в 2017 году 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания Volkswagen Truck&Bus, которая входит в группу Volkswagen, увеличила выручку на 12,1%, до 23,9 млрд евро, говорится в сообщении производителя.
Основная часть выручки пришлась на подразделения Scania (12,8 млрд евро, рост на 13,2%) и Man Truck&Bus (10 млрд евро с ростом на 8,6%). Бразильское подразделение Volkswagen Caminhoes e Onibus принесло 1,1 млрд евро выручки с ростом на 32,5%. Операционная прибыль выросла на 27%, до 1,7 млрд евро.
Volkswagen Truck&Bus связывает рост выручки с увеличением продаж. Они выросли в Европе в прошлом году на 1,6%, до 114,8 тыс. штук. Продажи на российском рынке выросли в 2,3 раза, до 11,3 тыс. штук на фоне снижения темпов инфляции, спроса на обновление автомобилей и признаков восстановления экономики, отмечает компания.
Rambler News Service: последние новости
Petrobras сократила чистый убыток в 2017 году в 53 раза — до $91 млн Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в 2017 году на 27,6% - до 222 млрд рублей «Газпром нефть» разместила облигации на 25 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»844
ЕС поддержал наказание России160
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие254
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова16
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось8
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение