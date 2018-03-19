Alibaba инвестировала $2 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada‍

Alibaba вложила $2 млрд в онлайн-ритейлера Lazada из Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg . В 2017 году Alibaba вложила в компанию еще $1 млрд, увеличив свою долю до 83%.

Впервые холдинг китайского миллиардера Джека Ма инвестировал в Lazada в 2016 году, получив 51% компании в обмен на $1 млрд В Alibaba объяснили, что компании планируют глубже интегрировать Lazada в систему сервисов Alibaba.

Нынешняя доля Alibaba не сообщатся, однако всего компания вложила в ритейлера $4 млрд, включая последние инвестиции. Однако известно, что по итогам сделки сменится глава Lazada. На место основателя сервиса Максимилиана Биттнера придет топ-менеджер Alibaba Люси Пэн. Биттнер при этом займет пост старшего консультанта Alibaba.

CNBC называет сделку Lazada и Alibaba последовательным продвижением последней на растущий рынок электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Согласно прогнозам, к 2025 году рынок интернет-экономики региона увеличится до $200 млрд, в первую очередь за счет роста сегмента электронной торговли.