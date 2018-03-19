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Alibaba инвестировала $2 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada‍
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Alibaba инвестировала $2 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada‍ 

Ведомости 12 часов назад
Фото: new-retail.ru
Alibaba вложила $2 млрд в онлайн-ритейлера Lazada из Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg. В 2017 году Alibaba вложила в компанию еще $1 млрд, увеличив свою долю до 83%.
Впервые холдинг китайского миллиардера Джека Ма инвестировал в Lazada в 2016 году, получив 51% компании в обмен на $1 млрд В Alibaba объяснили, что компании планируют глубже интегрировать Lazada в систему сервисов Alibaba.
Нынешняя доля Alibaba не сообщатся, однако всего компания вложила в ритейлера $4 млрд, включая последние инвестиции. Однако известно, что по итогам сделки сменится глава Lazada. На место основателя сервиса Максимилиана Биттнера придет топ-менеджер Alibaba Люси Пэн. Биттнер при этом займет пост старшего консультанта Alibaba.
CNBC называет сделку Lazada и Alibaba последовательным продвижением последней на растущий рынок электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Согласно прогнозам, к 2025 году рынок интернет-экономики региона увеличится до $200 млрд, в первую очередь за счет роста сегмента электронной торговли.
Сингапурская Lazada Group работает на рынке с 2012 года. Компания называет себя крупнейшим онлайн-продавцом в Юго-Восточной Азии. Ритейлер работает в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. По собственной информации, с компанией работают около 135 000 продавцов, Lazada обслуживает примерно 560 млн покупателей в регионе.
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