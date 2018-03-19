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Квадратный метр в московском пентхаусе стоит 3,2 миллиона рублей
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Квадратный метр в московском пентхаусе стоит 3,2 миллиона рублей 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Рекордсменом стал пентхаус в районе Остоженки — стоимость квадратного метра там составила 3,2 миллиона рублей.
На втором месте пентхаус на Малой Бронной, где квадрат стоит 2,9 миллиона рублей, на третьем — пентхаус на Новом Арбате со стоимостью квадратного метра 1,9 миллиона рублей.
На премиальном рынке Москвы в настоящее время продаются 24 пентхауса. Самый дешевый стоит 175 миллионов рублей, средний же бюджет предложения составляет 425 миллионов.
Средняя площадь продающихся пентхаусов — 300 квадратных метров, самый большой по площади — более 1 тысяч квадратов.
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