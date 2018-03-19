Квадратный метр в московском пентхаусе стоит 3,2 миллиона рублей

Рекордсменом стал пентхаус в районе Остоженки — стоимость квадратного метра там составила 3,2 миллиона рублей.

На втором месте пентхаус на Малой Бронной, где квадрат стоит 2,9 миллиона рублей, на третьем — пентхаус на Новом Арбате со стоимостью квадратного метра 1,9 миллиона рублей.

На премиальном рынке Москвы в настоящее время продаются 24 пентхауса. Самый дешевый стоит 175 миллионов рублей, средний же бюджет предложения составляет 425 миллионов.

Средняя площадь продающихся пентхаусов — 300 квадратных метров, самый большой по площади — более 1 тысяч квадратов.