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Срыв «Северного потока-2» заставит Москву «передоговариваться» с Киевом
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Срыв «Северного потока-2» заставит Москву «передоговариваться» с Киевом 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в случае нереализации проекта «Северный поток-2», Россия будет вынуждена договариваться с Украиной о новом контракте по транзиту газа в ЕС через территорию Украины. Об этом Елена Зеркаль рассказала в эфире телеканала «Прямой».
Она напомнила, что в 2019 году завершается срок действия контракта на поставку и транзит природного газа, заключенного в 2009 году между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», а дальше все будет зависеть от того успеет ли Россия построить «Северный поток-2». Если нет, отметила Зеркаль, то ей придется вести переговоры на условиях, учитывающих украинское законодательство. При помощи западных партнеров Киева.
«Европа может создать равные условия для всех стран. Чтобы «Газпром» не пользовался никакими привилегиями. И после того уже смогут покупать газ у «Газпрома» не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе. И поставлять сами себе газ через территорию Украины. А «Северный поток-2» — думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе Россия. Будет ли он вообще — не могу сказать», — заключила замминистра иностранных дел.
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 Ещё 36 источников 
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