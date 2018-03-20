«Газпром» не сможет обойтись без транзита газа через Украину

Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода «Северный поток-2» по территории Германии , будет полностью построен только к концу 2020 года. Об этом газете «Коммерсант» [сообщили] (https://www.kommersant.ru/doc/3578411) в компании Gascade, которая владеет 50,5% в проекте.

Издание отмечает, что «Газпром» неоднократно заявлял, что сам «Северный поток-2» проектной мощностью 55 млрд кубометров в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, однако к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal. На практике «Газпром» в 2020 году сможет использовать не более 34 млрд кубометров мощности «Северного потока-2».

Газета указывает, что невозможность полностью загрузить «Северный поток-2» в первый год эксплуатации означает, что у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной . Текущее соглашение о транзите газа истекает к концу 2019 года. В российской компании отказались от комментариев.

В пролом году «Газпром» прокачал через Украину 93 млрд кубометров газа. «Коммерсант» отмечает, что, если «Газпром» будет полностью загружать доступные мощности «Северного потока-2» и успеет построить обе нитки «Турецкого потока» (по 15,75 млрд кубометров), то в 2020 году компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 млрд кубометров при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.