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Жители Псковской области уплатили более 25 млн рублей транспортного налога за два месяца 2018 года
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Жители Псковской области уплатили более 25 млн рублей транспортного налога за два месяца 2018 года 

Псковская губерния 2 часа назад
Жители Псковской области уплатили 25,77 млн рублей транспортного налога за январь-февраль 2018 года — такие данные приводит управление федерального казначейства РФ по Псковской области. Как указано в документации, юридические лица региона заплатили 30 млн 247 тыс. рублей. Отметим, по итогам 2017 года сбор по транспортному налогу в Псковской области среди физлиц составил 541,3 млн рублей, среди юрлиц — 149,1 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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