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Дефицит бюджета Псковской области на 1 марта составил 718 млн рублей
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Дефицит бюджета Псковской области на 1 марта составил 718 млн рублей 

Псковская губерния 2 часа назад
Управление федерального казначейства РФ по Псковской области отчиталось об исполнении бюджета Псковской области в 2018 году. В соответствии с финансовыми отчётами, доходы бюджета на 1 марта составили 2 млрд 872 млн 324 тыс. рублей, по расходам — 3 млрд 592 млн 116 тыс. рублей. Таким образом, текущий дефицит составил 718,2 млн рублей. Отметим, основной доходной статьёй по-прежнему выступает НДФЛ: за первые два месяца года в казну поступило 816 млн рублей налога. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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