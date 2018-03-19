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В России растет число «черных кредиторов»
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В России растет число «черных кредиторов» 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Совокупный объем портфеля «черных кредиторов» приближается к 100 млрд рублей. Эти данные публикует газета «Коммерсантъ». Средний портфель долгов такого кредитора они оценивают в 10 млн рублей.
Очень важные советы
Как защититься от «наездов» кредиторов
«Черные кредиторы» — это ростовщики без лицензии. Это они размещают рекламу на асфальте и заклеивают объявлениями автобусные остановки. Методы взыскания долгов у этих нелегалов часто граничат с криминальными. Нелегальный рынок микрокредитов фактически сравнялся с легальным. По состоянию на 1 марта объем легального микрофинансирования оценивается экспертами в 121 млрд рублей. В реестре Банка России значится 2,2 тысячи микрофинансовых организаций.
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