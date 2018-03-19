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Компании США раскрывают зарплаты работников и CEO
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Компании США раскрывают зарплаты работников и CEO 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Компании США впервые начали раскрывать информацию о соотношении зарплат средних сотрудников и топ-менеджеров, выполняя требования законодательства, сообщает The Wall Street Journal.
В компании Humana Inc., которая специализируется в области медицинского страхования, генеральный директор зарабатывает в 344 раза больше, чем средний сотрудник с зарплатой около $57 тыс. в год.
В компании Whirlpool средний работник зарабатывает около $20 тыс. в год, тогда как CEO в 356 раз больше — около $7 млн  Максимальный же показатель обнаружили в нефтяной компании Marathon Petroleum Corp., в которой директор заработал $19,7 млн — в 935 раз больше медианного сотрудника.
Всего отчитались менее 100 компаний из 4 тыс., которые подпадают под действие нового правила. До этого публичные компании США должны были раскрывать только суммарное вознаграждение топ-менеджмента.
Новое требование содержится в законе Додда — Франка 2010 года, который повысил требования к капиталу банков, запретил финансовым институтам торговать на финансовом рынке в собственных интересах, а не по поручению клиентов (правило Волкера).
Закон также определил порядок банкротства системообразующих банков, новые нормы в области надзора, корпоративного управления и раскрытия информации. Однако только в 2015 году требование о раскрытии соотношения зарплат было оформлено в виде подзаконного акта Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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