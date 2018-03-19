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Сбербанк: число онлайн-заявок на ипотеку в Москве впервые превысило обращения через офисы
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Сбербанк: число онлайн-заявок на ипотеку в Москве впервые превысило обращения через офисы 

Rambler News Service 3 часа назад
По итогам февраля 2018 года число заявок на ипотеку Сбербанка через портал «ДомКлик» впервые превысило количество обращений за ипотекой через офисы банка. Об этом сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев. Данная тенденция зафиксирована в Москве.
«Количество заявок на ипотеку Сбербанка через онлайн-портал «ДомКлик» в Москве впервые превысил количество заявок через офисы банка. Соотношение составляет 33% к 31%», — сказал Васев.
По его словам, банк ожидает дальнейшего развития этой тенденции по всей России. Сейчас соотношение в целом по стране составляет 17% к 40%.
Сервис «ДомКлик» для поиска и покупки недвижимости был запущен Сбербанком в 2017 году. С его помощью клиент может подать заявку онлайн, получить одобрение банка и выбрать квартиру.
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