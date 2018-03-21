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Герман Греф: в этом году возможен новый рекорд по ипотеке
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Герман Греф: в этом году возможен новый рекорд по ипотеке 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Ипотечные кредиты пользуются в нашей стране очень большой поплуярностью. И вот, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в этом году ожидаются новые рекорды по объемам выдачи ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс».
"По мере снижения ставки ЦБ будет падать ставка по ипотеке. Мы видим, что есть большая зависимость между размером ставки и спросом, поэтому в этом году мы ждем новых рекордов. Ускорение прироста портфеля в абсолютном выражении в 2 раза в прошлом году по сравнению с периодом двух предыдущих лет связано с увеличением выдач в 2017 году на фоне снижения процентных ставок. В прошлом году Сбербанк предоставил ипотеки на рекордную сумму 1,1 триллиона рублей и снизил ставки по ипотеке до исторического минимума", — заявил Греф.
В настоящее время известно, что объем ипотечных кредитов вырос до 3 триллионов. Эксперты утверждают, что это произошло на фоне понижения процентных ставок.
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