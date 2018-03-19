«ТрансФин-М» успешно прошла оферту по облигациям на 5 млрд рублей

Лизинговая компания «ТрансФин-М» на прошлой неделе успешно прошла оферту по биржевым документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-50156-A-001P от 27 февраля 2017 года). Об этом на днях сообщили в компании.

Данные облигации были размещены в марте прошлого года и имеют десятилетний срок обращения с возможностью оферты через год с момента размещения. В результате 12 марта 2018-го было осуществлено приобретение части биржевых облигаций по требованию их владельцев. «К приобретению „ТрансФин-М“ было предъявлено всего 254 577 штук из ранее размещенных 5 млн штук. После приобретения данные облигации были сразу же проданы новым инвесторам, при этом вторичный спрос превысил 600 млн рублей. Владельцы облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей не воспользовались возможностью оферты», — рассказали в компании.

«Стратегическим приоритетом для нас по-прежнему остается развитие источников фондирования и повышение инвестиционной привлекательности компании. В настоящий момент в обращении находятся 26 выпусков на общую сумму 70,7 миллиарда рублей. В этом году мы также планируем привлечь финансирование для реализации новых лизинговых сделок путем размещения облигаций на сумму более 10 миллиардов рублей, — отметил генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Тот факт, что большая часть держателей облигаций данного выпуска не воспользовалась офертой, свидетельствует о высокой надежности и инвестиционной привлекательности «ТрансФин-М», которая также подтверждается высокими кредитными рейтингами».

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