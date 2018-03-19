Выручка «Роснефти» впервые составила более 6 трлн рублей

Предыдущий максимальный показатель компании наблюдался в 2014 году и составлял 5,5 миллиардов рублей.

Выручка компании «Роснефть» впервые за всю историю превысила 6 триллионов рублей, сообщила газета «Ведомости». Предыдущий максимальный показатель компания демонстрировала в 2014 году, заработав 5,5 миллиардов рублей. Чистая прибыль «Роснефти» увеличилась на 27,6% до 222 миллиардов.

Росту выручки поспособствовала интеграция новых активов в 2017 году — «Роснефть» завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil и египетском проекте разработки шельфового месторождения газа Zohr.

Также на успехи компании повлияла динамика цен на нефтяном рынке. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до 654,12 доллара за баррель.