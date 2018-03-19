«Роснефть» сохранила лидерство по добыче углеводородов

«Роснефть» по итогам 2017 года увеличила добычу углеводородов на 6,5 процента до 281,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сохранив за собой место лидера отрасли среди публичных компаний. Об этом говорится в релизе компании. Среднесуточная добыча холдинга выросла до 5,72 миллиона тонн.

Добыча жидких углеводородов за прошлый год показала еще более уверенный рост — на 7,6 процента, до 225,5 миллиона тонн.

Таким образом, «Роснефть» показала одну из лучших динамик роста добычи среди мировых «мэйджеров». Так, Total смогла нарастить добычу углеводородов и жидких углеводородов соответственно на 4,7 и 5,9 процента, ExxonMobil — на 1,7 и 3,5 процента, Chevron — на 5,2 и 0,2 процента, Statoil — на 5,2 и 0,7 процента, Shell сократила добычу углеводородов на 0,1 процент, а добычу нефти и газового конденсата — на 0,7 процента.

По итогам 2017 года доля российской компании в добыче нефти в РФ составила около 41 процента, а в мировой добыче — 6 процентов.

«Роснефть» также увеличила объемы эксплуатационного бурения на 29,5 процента по сравнению с предыдущим годом, число новых введенных скважин подросло на 28 процентов (до 3,4 тысяч единиц), доля горизонтальных скважин была повышена с 32 до 36 процентов. Выросло и число новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) — сразу на 67 процентов.

Одним из ключевых достижений 2017 года для компании стал опережающий рост добычи нефти на ключевом добывающем активе — «РН-Юганскнефтегаз». Предприятие нарастило добычу на 4,5 процента, до более 66,5 миллиона тонн. Кроме того, компания рассчитывает обеспечить рост производственных показателей и на других браунфилдах.

Совет директоров «Роснефти» в декабре 2017 года утвердил ключевые параметры программы развития Самотлорского месторождения: в ближайшие 10 лет здесь пробурят более 2400 скважин, что обеспечит холдингу дополнительную добычу в объеме более 50 миллионов тонн. По оценкам компании, в результате реализации расширенной программы развития Самотлора налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 1,7 триллиона рублей.

Благодаря стратегическим приобретениям, совершенным в этом году, на территории ХМАО-Югры — основного нефтегазодобывающего региона присутствия компании — был сформирован и запущен в эксплуатацию Эргинский кластер с суммарными запасами 259 миллионов тонн нефти и состоялась отгрузка первой партии товарной нефти в трубопроводную систему «Транснефти».

За год компания нарастила запасы на 6 процентов. При этом органический коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов в 2017 году по классификации SEC составил 184 процента при расчете в тоннах нефтяного эквивалента. По уровню обеспеченности доказанными запасами и коэффициенту замещения доказанных запасов компания с заметным отрывом лидирует среди крупнейших мировых публичных компаний, при этом демонстрируя самые низкие затраты на поиск и разработку запасов. В 2018-2022 годах «Роснефть» планирует замещать не менее 100 процентов добываемых углеводородов.

Рост объема сейсмических работ как на суше, так и на шельфе в 2017 году превысил показатели прошлого года более чем на 30 процнетов.

Привлекая инвестиции партнеров, «Роснефть» предлагает им сложные, труднодоступные проекты, требующие длительных вложений. В итоге они разделяют риски — как эксплуатации месторождений, так и сбыта продукции. В частности, в сентябре 2017 года между «Роснефтью» и Statoil было подписано соглашение, предусматривающее новый этап сотрудничества в рамках освоения Северо-Комсомольского месторождения, а в декабре «Роснефть» и BP договорились о реализации проекта по освоению недр Ямало-Ненецкого автономного округа.

В конце прошлого года также стартовал уникальный проект российского холдинга с итальянской Eni — бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины «Мария-1» на российском шельфе Черного моря (ресурсы — 576 миллионов тонн нефти).

Объемы нефтепереработки на российских НПЗ «Роснефти» за прошлый год выросли на 15 процентов, до 100,6 миллиона тонн. При этом общий объем нефтепереработки, включая показатели работ зарубежных предприятий, достиг 112,8 миллиона тонна при росте на 12,5 процента. По динамике роста перерабатывающего сегмента «Роснефть» находится среди лидеров рынка (ExxonMobil в 2017 году увеличил объем переработки на 0,2 процента, BP — на 0,7 процента, Chevron и Shell снизили на 1,9 процента и 5 процентов соответственно).

Компания планирует завершить программу модернизации более 50 НПЗ к 2025 года. На данный момент закончен этап по переходу на евростандарты, реконструировано более 30 объектов.

Объем реализации компанией авиакеросина в 2017 году увеличился на 10 процентов по сравнению с 2016 годом, составив 3,3 миллиона тонн, продажа бункерного топлива возросла на 47 процентов (реализовано 2,8 миллиона тонн), полимерно-битумного вяжущего (ПБВ, улучшает качество дорожного покрытия) — на 70 процентов. К концу 2017 года практически завершена консолидация обществ розничного бизнеса компании с целью формирования оптимальной структуры управления бизнесом.

Отметим, что «Роснефть» играет важную роль в европейской нефтепереработке — контролирует более 12 процентов нефтеперерабатывающей отрасли Германии (мощностью 12,5 миллионов тонн в год). Также в августе 2017 года «Роснефть» вышла на активно развивающийся индийский рынок, успешно закрыв стратегическую сделку по приобретению 49,14 процента акций Essar Oil Limited, благодаря чему вошла в капитал ведущего НПЗ Индии. Кроме того, в начале октября была закрыта сделка по приобретению у Eni 30 процентов в концессионном соглашении на разработку месторождения Зохр — крупнейшего газового месторождения в Средиземном море.

Компания также продемонстрировала уверенный рост финансовых показателей за 2017 год: выручка увеличилась на 37,8 процента, до 106,4 миллиарда долларов, чистая прибыль — на 40,7 процента, до 3,8 миллиарда долларов. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) также вырос — на 24,4 процента, составив 24 миллиарда долларов.