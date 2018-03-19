На Урале банкротят крупную корпорацию

На уральскую компанию «Корпорация развития» подан иск о банкротстве. С предприятия хотят взыскать почти 67 млн рублей, об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал».

Московская компания «Бруно финанс» подала в арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве «Корпорации развития». С компании требуют взыскать почти 67 млн рублей. Заявление сейчас рассматривается в первой инстанции.

До этого «Бруно финанс» была третьим лицом в судебном разбирательстве между «Корпорацией развития», ООО «Уралстройтехнологии» и тюменской компанией «Мостострой-12». Последняя требовала взыскать с ответчиков долг в 1,7 млрд рублей. В итоге суд встал на сторону истца.

Напомним, «Корпорация развития» была создана в 2006 году для развития территорий Полярного и Приполярного Урала. Ее акционерами стали Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Предполагалось, что компания будет заниматься разведкой месторождений полезных ископаемых, а также строительством железных дорог и объектов электроэнергетики.

В 2016 году были арестованы гендиректор корпорации Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов. Их подозревали в хищении 1 млрд рублей, однако позже все обвинения были сняты.

Тогда же ходили разговоры о недовольстве Масловым внутри самой корпорации. «Сейчас недоброжелатели будут стараться создать негативный фон вокруг руководства корпорации. Не исключаю, что кто-то может использовать в корыстных целях ложную информацию о компании и ее руководстве. Такой принцип устрашения уже использовался против нас, когда в 2013 году мы проводили аудит», — рассказывал тогда заместитель генерального директора корпорации Тимур Хакимов.

А в середине апреля 2017 года собирался наблюдателньый совет. В рамках заседания было заявлено о необходимости реформировать работу «Корпорации развития». Глава акционерного общества Сергей Новицкий должен был проработать возможные пути дальнейшего развития с расчетами по экономической целесообразности.