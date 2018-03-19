Стало известно сколько сэкономило Правительство Нижегородской области по итогам торгов

фото Александра ВоложанинаСтало известно сколько сэкономило Правительство Нижегородской области по итогам торговЭкономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в феврале 2018 года 1,8 млн рублей

В феврале было проведено 5 процедур торгов

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в феврале 2018 года 1,8 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

В феврале 2018 года ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 5 процедур торгов на 9,2 млн рублей: 3 электронных аукциона на 2 млн рублей и 2 конкурса на 7,2 млн рублей.

Экономия в итоге составила 1,8 млн рублей, в том числе: на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждениях здравоохранения Нижегородской области — 1,3 млн рублей, на оказание услуг по изучению общественного мнения — 0,5 млн рублей.