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До начала налогового периода рубль может потерять еще 2-3%, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»
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До начала налогового периода рубль может потерять еще 2-3%, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит» 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Движения обменных курсов были минимальными, при этом геополитическая напряженность минимизировала для рубля умеренное повышение нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 57.49 руб. (+3 коп.), курс евро — 70.65 руб. (-3 коп.). На международном валютном рынке доллар получил поддержку от сильной экономической статистики. По итогам дня основная пара снизилась на 0.15 пп до отметки $1.2290.
Геополитический прессинг рубля остается в силе, рубль выглядит слабее большинства аналогичных валют. На глобальном рынке сохраняется повышенный градус неопределенности, связанный с рисками новых мер во внешней торговле со стороны администрации президента США. Нефтяной рынок пока не способен продемонстрировать полноценный рост, инвесторы ждут ускорения темпов добычи в США. Рассчитывать на проявление поддержки от налогового период можно лишь к концу недели, а до этого рубль может потерять еще 2-3%.
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