До начала налогового периода рубль может потерять еще 2-3%, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»

Движения обменных курсов были минимальными, при этом геополитическая напряженность минимизировала для рубля умеренное повышение нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 57.49 руб. (+3 коп.), курс евро — 70.65 руб. (-3 коп.). На международном валютном рынке доллар получил поддержку от сильной экономической статистики. По итогам дня основная пара снизилась на 0.15 пп до отметки $1.2290.

Геополитический прессинг рубля остается в силе, рубль выглядит слабее большинства аналогичных валют. На глобальном рынке сохраняется повышенный градус неопределенности, связанный с рисками новых мер во внешней торговле со стороны администрации президента США. Нефтяной рынок пока не способен продемонстрировать полноценный рост, инвесторы ждут ускорения темпов добычи в США. Рассчитывать на проявление поддержки от налогового период можно лишь к концу недели, а до этого рубль может потерять еще 2-3%.