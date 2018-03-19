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Снят арест с активов АФК «Система»
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Суд снял арест с активов АФК «Система» в деле по иску «Роснефти» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей по совместному ходатайству сторон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Заявление… о полной отмене обеспечительных мер удовлетворить", — озвучила судья Светлана Хомутова.
Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск — о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".
В мировом соглашении стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов "Системы", наложенного ранее в качестве обеспечительных мер по двум искам. Ранее суд в этом деле снял арест с 52,09% акций "Детского мира".
Под арестом оставались 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций ПАО "МТС-Банк", 100% долей ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей ООО "Объединенное мостостроительное предприятие", принадлежащие АФК "Система" и ее "дочке". По решению Арбитражного суда Башкирии арест с них будет снят.
По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В начале марта корпорация сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей.
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