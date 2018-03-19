Цены на элитное жилье в Москве и Петербурге снизились 

Показатели рынка связаны с изменением цен на нефть.
Стоимость элитного жилья Москвы в среднем упала на девять процентов по итогам минувшего года, в Санкт-Петебурге — на семь процентов.
По годовой динамике цен на элитную жилую недвижимость Петербург занял 92 место в мире, Москва — 98-е. Как сообщают аналитики консалтинговой компании Knight Frank, показатели рынка элитной недвижимости российской столицы связаны с изменением цен на нефть — цены на жилье упали в первой половине 2017 года, продемонстрировав небольшой рост в конце года.
Кроме того, причиной снижения цен могло стать изменение структуры предложения и выход на рынок большого числа новых проектов в премиальном сегменте, передает РИА Новости.