ФАС: «Сургутнефтегаз» увлекся экспортом бензина

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Сургутнефтегаз» о недопустимости экспорта бензина свыше рекомендуемых объемов, особенно во время пикового спроса.

"Сургутнефтегаз" нарушает четырехстороннее соглашение, заключенное между компанией, Ростехнадзором, Росстандартом и ФАС в 2011 г., согласно которому первоочередными для нефтекомпании являются поставки бензина на внутренний рынок, сообщает ФАС. «Согласно соглашению „Сургутнефтегаз“ в одностороннем порядке принял на себя обязательства по реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, а также по производству светлых нефтепродуктов в объеме, составляющем не менее 20% от объема добытой нефти и их поставку на внутренний рынок России. По итогам мониторинга исполнения соглашения ФАС установила, что доля объема производства и реализации „Сургутнефтегазом“ светлых нефтепродуктов от объема добытой нефти составила 16%. Следовательно, „Сургутнефтегаз“ не исполняет принятые на себя обязательства по соглашению», — подчеркивает ФАС. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) отмечает, что «Сургутнефтегаз» в феврале сократил продажу бензина на бирже на 13%. В тоже время компания провела тендер по продаже бензина класса «Евро-5» с Киришского НПЗ на экспорт в апреле-июне с правом приобретения 90-160 тыс. тонн в месяц для поставки на условиях Fob в порт Усть-Луги. «Следует отметить, что период исполнения экспортного контракта характеризуется повышенным спросом на нефтепродукты из-за проведения посевных работ и одновременным снижением объема их производства в результате плановых ремонтов НПЗ. Динамика отгрузки товара на экспорт и на внутренний рынок России оказывает существенное влияние на баланс спроса и предложения, а также на формирование цен на нефтепродукты в биржевом и внебиржевом сегментах рынка», — отмечает ФАС. «По мнению ФАС России, реализация „Сургутнефтегазом“ автомобильных бензинов на экспорт при одновременном неудовлетворении спроса на товар на внутреннем рынке России может привести к созданию дискриминационных условий, при которых хозяйствующие субъекты-резиденты поставлены в неравное положение по сравнению с нерезидентами, а также к необоснованному отказу либо уклонению от заключения договора поставки, в том числе на организованных торгах, а также к созданию дисбаланса спроса и предложения и увеличению цены товара на внутреннем рынке Российской Федерации», — подчеркивает ФАС.