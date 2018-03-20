ФАС предупредила «Сургутнефтегаз» о недостаточных поставках бензина на внутренний рынок

Как отмечает ФАС, одним из основных принципов развития конкуренции и формирования рыночных условий на рынках нефтепродуктов является преимущественное удовлетворение спроса на внутреннем рынке России.

Этот принцип закреплен в соглашении от 8 июля 2011 года между Ростехнадзором , Росстандартом, ФАС России и «Сургутнефтегазом». Согласно соглашению «Сургутнефтегаз» в одностороннем порядке принял на себя обязательства по реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, а также по производству светлых нефтепродуктов в объеме, составляющем не менее 20% от объема добытой нефти и их поставку на внутренний рынок РФ.

По итогам мониторинга исполнения соглашения ФАС России установила, что доля объема производства и реализации «Сургутнефтегаза» светлых нефтепродуктов от объема добытой нефти составила 16%. Следовательно, «Сургутнефтегаз» не исполняет принятые на себя обязательства по соглашению.

По данным СПбМТСБ, в феврале 2018 года по сравнению к январю 2018 года «Сургутнефтегаз» снизил объемы реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах на 13%.

В то же время, отмечает ФАС, «Сургутнефтегаз» провел тендер по реализации автомобильных бензинов класса Евро-5 производства «Киришинефтеоргсинтез» на экспорт в апреле-июне 2018 года с правом приобретения от 90 до 160 тыс. тонн в месяц для поставки на базисе FOB порт Усть-Луги.

При этом период исполнения экспортного контракта характеризуется повышенным спросом на нефтепродукты из-за проведения посевных работ и одновременным снижением объема их производства в результате плановых ремонтов НПЗ.

«По мнению ФАС России, реализация «Сургутнефтегазом» автомобильных бензинов на экспорт при одновременном неудовлетворении спроса на товар на внутреннем рынке РФ может привести к созданию дискриминационных условий, при которых хозяйствующие субъекты-резиденты поставлены в неравное положение по сравнению с нерезидентами, а также к необоснованному отказу либо уклонению от заключения договора поставки, в том числе на организованных торгах, а также к созданию дисбаланса спроса и предложения и увеличению цены товара на внутреннем рынке РФ», — отмечает антимонопольная служба.