Прибыль российского банковского сектора в январе-феврале упала на 16%

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Прибыль российского банковского сектора в январе-феврале 2018 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 178 млрд рублей, следует из материалов Банка России

В регуляторе отмечают, что на показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности. Справедливая оценка их активов повлияла на показатели всего банковского сектора.

Таким образом, прибыль по банковскому сектору в январе— феврале 2018 года без учета финансовых результатов таких банков выросла на 32,1% и превысила 280 млрд рублей.

В январе-феврале кредиты экономике выросли на 1,2%, в том числе кредиты нефинансовым организациям — на 1%. Портфель кредитов физическим лицам увеличился на 1,7%.

Рост объема депозитов и средств на счетах организаций (+0,4%) компенсировал сезонное снижение вкладов населения (-0,1%).

Вклады населения в феврале выросли на 1,4% и составили 25,8 трлн рублей, практически полностью компенсировав сезонное январское снижение.