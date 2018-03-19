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ФАС и Минэнерго могут согласовать условия торговли газом на СПбМТСБ: нейтрально для рынка, — Аналитики ВТБ Капитал
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ФАС и Минэнерго могут согласовать условия торговли газом на СПбМТСБ: нейтрально для рынка, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Внести документ в Минюст планируется в 1п18. Лимит продажи газа для Газпрома может быть повышен с 17,5 млрд куб. м в год до 25 млрд куб. м в год (по данным газеты). ФАС предлагает повысить лимит до 30 млрд куб. м в год начиная с 2020 г. и отменить принцип паритета (согласно которому Газпром не может продавать на бирже больше газа, чем другие производители). Предложение Минэнерго заключается в том, чтобы постепенно увеличивать лимит до 2021 г. Газпром просит отменить как лимиты, так и принцип паритета продаж.
По нашим оценкам, если Газпром будет продавать на бирже 25 млрд куб. м в год в 2018 и 2019 гг. и 30 млрд куб. м в год в 2020 г., это может составить 1,5% от чистой выручки (или 11–12% от общего объема продаж газа на внутреннем рынке) в указанные периоды, что мы считаем незначительным. Таким образом мы оцениваем новость как нейтральную для российских газовых компаний.
В 2017 г. независимые производители газа выступали против потенциального увеличения лимита продаж газа Газпромом и отмены принципа паритетности.
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