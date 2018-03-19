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«Газпром» уничтожит 506 км труб из-за «Турецкого потока»
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«Газпром» уничтожит сотни километров труб из-за «Турецкого потока» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год). Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.
Ликвидации подлежат 506 километров линейной части «Восточного маршрута» (Починки — Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.
Также будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.
«Ликвидация объемов НЗС [незавершенного строительства] на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР [материально-технических ресурсов]. Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», — говорится в материалах «Газпрома».
Из-за неопределенной ситуации с реализации проекта «Южный поток» концерн признал обесценение объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.
Трубопровод «Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока», строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного потока российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.
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