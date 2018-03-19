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ЦБ рассмотрит использование публичной информации для сокращения требований к отчетностям
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ЦБ рассмотрит использование публичной информации для сокращения требований к отчетностям 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России по мере развития электронного публичного юридически значимого документооборота рассмотрит возможность использования информации из открытых источников для сокращения требований к отчетности участников финансового рынка. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы участников встречи с представителями ЦБ, прошедшей в оздоровительном комплексе «Бор» в начале февраля.
"Банк России активно использует открытые источники информации в своей повседневной деятельности. По мере развития электронного юридически значимого документооборота в публичном секторе Банк России рассмотрит возможности использования публичных информационных ресурсов для целей сокращения требований к отчетности участников финансового рынка", — отмечается в документе.
Банк России также планирует консультации и совместные проекты с ведомствами «по унификации показателей отчетности и внедрению системы „единого окна“ для однократной передачи организациями финансового рынка информации отчетности, пригодной для совместного использования различными ведомствами».
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