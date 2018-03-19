Диверсификация направлений экспорта нефти и нефтепродуктов приведет к потере грузооборотов при экспорте нефтепродуктов морским транспортом 

По оценкам исполнительного директора «НААНС-Медиа» Тамары Сафоновой они могут достичь уровней: Новороссийск-8,5 млнт., Усть-Луга — 2,3 млнт, Туапсе — 6,5 млнт, Южные порты — 10,8 млнт. Об этом она сообщила в ходе международной конференции «Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов», организованной компанией maхconference. По ее словам, среди основных тенденций в сфере перевозок нефти на период до 2022 г. можно назвать увеличение производства светлых нефтепродуктов на фоне снижения производства темных нефтепродуктов, увеличение уровня переработки независимыми НПЗ, оптимизацию схем поставки сырья НПЗ на фоне активности РЖД и рентабельности переработки малосернистой нефти и газового конденсата, пересмотр грузовой базы. Дальнейшая модернизация НПЗ приведет к снижению спроса на моторное топливо в России. В частности, к сокращению продаж автомобилей и переходу на бюджетные транспортные средства с низким расходом топлива.