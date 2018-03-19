Диверсификация направлений экспорта нефти и нефтепродуктов приведет к потере грузооборотов при экспорте нефтепродуктов морским транспортом

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Сложившийся баланс на рынке перевозок нефти и нефтепродуктов сохранится в ближайшие 3 года

Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться 11 апреля

Цена единого билета в Крым с переходом в 2019 году к автоперевозкам по мосту не изменится