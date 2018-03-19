Долговой рынок: аутсайдерами оказались внешние займы «Газпрома» и Газпромбанка, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест»

Котировки бумаги прибавили в среднем по 1,4%. Лидерами пятницы выступили выпуски с дюрацией от года до 2 лет, которые подорожали в среднем на 3%. Половина сделок пришлась на более короткие облигации, где единой динамики выявлено не было.

Банковский сегмент смотрелся лучше рынка, и соответствующие бонды подорожали в среднем на 2,4%. Драйверами роста оказались выпуски ВЭБ 08 (+5,1%) и ОткрФКББ4 (+3,3%). Хуже корпоративного сектора смотрелись бумаги субфедерального долга, которые подешевели в среднем на 0,3%. Аутсайдером сегмента оказался выпуск КОМИ 14 (-1,3%).

На рынке внутреннего госдолга единой динамики выявлено не было. Торговые обороты были несколько ниже среднедневных за неделю и составили 18,4 млрд руб. Лидерами пятницы выступили серии 26212 и 26221 (+0,1%).