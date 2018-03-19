Ещё
Долговой рынок: аутсайдерами оказались внешние займы «Газпрома» и Газпромбанка, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долговой рынок: аутсайдерами оказались внешние займы «Газпрома» и Газпромбанка, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест» 

Прайм 4 часа назад
Фото: Прайм
Котировки бумаги прибавили в среднем по 1,4%. Лидерами пятницы выступили выпуски с дюрацией от года до 2 лет, которые подорожали в среднем на 3%. Половина сделок пришлась на более короткие облигации, где единой динамики выявлено не было.
Банковский сегмент смотрелся лучше рынка, и соответствующие бонды подорожали в среднем на 2,4%. Драйверами роста оказались выпуски ВЭБ 08 (+5,1%) и ОткрФКББ4 (+3,3%). Хуже корпоративного сектора смотрелись бумаги субфедерального долга, которые подешевели в среднем на 0,3%. Аутсайдером сегмента оказался выпуск КОМИ 14 (-1,3%).
На рынке внутреннего госдолга единой динамики выявлено не было. Торговые обороты были несколько ниже среднедневных за неделю и составили 18,4 млрд руб. Лидерами пятницы выступили серии 26212 и 26221 (+0,1%).
Российские корпоративные евробонды демонстрировали умеренное снижение котировок. Аутсайдерами оказались внешние займы Газпрома и Газпромбанка, которые потеряли в среднем по 15-20 б.п.
Прайм: последние новости
Арбитраж Москвы рассмотрит дело о банкротстве банка "Югра" "Лукойл": планы в части преемственности, - Аналитики Sberbank Investment Research Суд снял арест с активов АФК "Система" в деле по иску "Роснефти" на 131,6 млрд руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»869
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие263
ЕС поддержал наказание России170
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось12
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова18
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение