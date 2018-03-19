«Газпром» разработал концепцию инжинирингового центра в Узбекистане

«Газпром» разработал концепцию инжиниринго-инновационного центра в Узбекистане и представил технологии импортозамещения в нефтегазовой сфере для компании «Узбекнефтегаз», говорится в сообщении узбекской компании.

«Со стороны ПАО «Газпром» начата активная фаза изучения геолого-геофизических материалов, как перспективных инвестиционных блоков; разработана концепция инжиниринго-инновационного центра», — говорится в сообщении.

«Состоялся обмен мнением и информацией об освоенных российскими предприятиями, технологиях производства продукции в рамках программы локализации и импортозамещения, а также об опыте республики Узбекистан по использованию природного газа в качестве газомоторного топлива», — отмечает «Узбекнефтегаз».

Как указывает узбекская компания, стороны определили дальнейшие цели рабочих групп и утвердили соответствующие планы их совместной деятельности.