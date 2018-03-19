«Роснефть» консолидировала розничный бизнес в единый субхолдинг на 99%

"К концу 2017 года практически завершена консолидация обществ розничного бизнеса с целью формирования оптимальной структуры управления бизнесом — в единый субхолдинг консолидированы 99% обществ розничного бизнеса компании", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее источник сообщал ТАСС, что «Роснефть» может уже в 2018 году выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления. Компания рассчитывает значительно увеличить свою капитализацию, обособив розницу в качестве бизнес-единицы. «Роснефть» также планировала до конца 2017 года определить оптимальную структуру этого бизнеса и другие условия возможной сделки, включая схемы привлечения потенциальных инвесторов.