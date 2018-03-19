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В Merril Lynch считают, что 2018 год станет для «Роснефти» рекордным
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В Merril Lynch считают, что 2018 год станет для «Роснефти» рекордным 

Газета.Ru 4 часа назад
2018 год станет рекордным для "Роснефти" по генерации свободного денежного потока и дивидендной доходности, отмечают аналитики Merril Lynch, комментируя отчетность компании, опубликованную в понедельник.
По их оценкам, дивидендная доходность по акциям Роснефти в 2018 года достигнет 7,6% — одного из самых высоких уровней среди международных конкурентов, в том числе благодаря недавнему повышению коэффициента дивидендных выплат до 50%".
Большинство аналитиков инвестиционных банков прогнозировали сильные финансовые результаты Компании по итогам 4 квартала и в целом по итогам 2017 года.
Тем не менее, реальные результаты по всем показателям (выручка, EBITDA, чистая прибыль) превзошли консенсус-прогнозы.
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