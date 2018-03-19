«Газпром» купит турбины Siemens для Грозненской ТЭС

Siemens поставит 2 турбины для Грозненской ТЭС суммарной мощностью до 360 МВт., сообщается в пресс-релизе "Газпрома"

Группа "Газпром" ведет строительство Грозненской ТЭС в г. Грозном Чеченской республики. Основное топливо станции — природный газ.

Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 г.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Siemens AG Джо Кэзера обсудили поставки оборудования для Грозненской ТЭС.

Алексей Миллер и Джо Кэзер отметили важность сооружения Грозненской ТЭС для Чеченской Республики . В частности, новая станция позволит устранить дефицит электрической энергии, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа.