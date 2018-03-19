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«Газпром» купит турбины Siemens
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«Газпром» купит турбины Siemens для Грозненской ТЭС 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Siemens поставит 2 турбины для Грозненской ТЭС суммарной мощностью до 360 МВт., сообщается в пресс-релизе "Газпрома".
Группа "Газпром" ведет строительство Грозненской ТЭС в г. Грозном Чеченской республики. Основное топливо станции — природный газ.
Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 г.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Siemens AG Джо Кэзера обсудили поставки оборудования для Грозненской ТЭС.
Алексей Миллер и Джо Кэзер отметили важность сооружения Грозненской ТЭС для Чеченской Республики. В частности, новая станция позволит устранить дефицит электрической энергии, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа.
Siemens AG — один из ведущих производителей электроники и электротехники. В России компания работает с 1853 г. Сотрудничество "Газпрома" и Siemens началось в 1993 г. и развивается по таким направлениям, как автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, энергосбережение и экология.
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