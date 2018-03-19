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«Роснефть» увеличила объем эксплуатационного бурения в 2017 году на 30%
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«Роснефть» увеличила объем эксплуатационного бурения в 2017 году на 30% 

Rambler News Service 4 часа назад
«Роснефть» увеличила объем эксплуатационного бурения в 2017 году на 29,5% по сравнению с показателем предыдущего года — до 12 млн метров, говорится в сообщении компании.
Доля собственного бурового сервиса компании составила порядка 60%.
«За 2017 год эксплуатационное бурение выросло на 29,5% год к году — до 12 млн метров… Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки сохранилась на уровне порядка 60%», — отмечает компания.
Число новых скважин, введенных в эксплуатацию, увеличилось на 28% по сравнению с показателем 2016 года — до 3,4 тыс. единиц с долей горизонтальных скважин на уровне 36%. Количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 67%.
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