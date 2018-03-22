Ещё
РГС банк и Россельхозбанк выплатят по вкладам «Вэлтон банка» и банка «Кредит Экспресс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РГС банк и Россельхозбанк выплатят по вкладам «Вэлтон банка» и банка «Кредит Экспресс» 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало РГС Банк и Россельхозбанк в качестве банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам белгородского "Вэлтон банка" и ростовского банка «Кредит Экспресс». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам «Вэлтон банка» начнутся 26 февраля 2018 года, для вкладчиков банка «Кредит Экспресс» — 27 марта.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии — 15 февраля 2018 года, напоминает АСВ.
Как сообщалось ранее, Банк России 15 февраля 2018 года отозвал лицензию у «Вэлтон банка» и банка «Кредит Экспресс». Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ, «Вэлтон банк» — 500 место.
ТАСС: последние новости
АСВ станет владельцем более 99,9% Промсвязьбанка Премьер Украины анонсировал подписание контракта с лоукостером Ryanair МТС увеличила отрыв от конкурентов и укрепила лидерство на рынке связи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке87
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»310
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»83
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи35
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение