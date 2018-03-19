«Роснефть» в 2017 году открыла 31 месторождение и 162 залежи с запасами 233 млн тонн н.э.

) по категориям АВ1С1+B2С2, говорится в сообщении компании.

Прирост запасов промышленных категорий АВ1С1 от геологоразведочных работ составил 404 млн тонн н.э. По итогам 2017 года объем остаточных извлекаемых запасов углеводородов компании по категории АВ1С1+B2С2 составил 142 млрд баррелей н.э., превысив уровень конца 2016 года на 4,2%.

На шельфе по итогам полевого сезона 2017 года выполнено сейсморазведочных работ 2Д в объеме более 46 тыс. погонных км на лицензионных участках моря Лаптевых, Карского, Чукотского, Восточно-Сибирcкого, Японского морей; сейсморазведочных работ 3Д в объеме 5,8 тыс. кв. км на лицензионных участках в Печорском и Охотском морях, что превышает показатели 2016 года на 40% и 44% соответственно. Также были проведены инженерно-геологические изыскания в Баренцевом, Карском и Черном морях.

По итогам 2017 года на суше РФ выполнено сейсмических работ 2Д в объеме около 7 тыс. погонных км, 3Д — в объеме около 10 тыс. кв. км, что превышает показатели 2016 года в 2,5 и 1,3 раза соответственно. Компанией были завершены испытанием 155 разведочных скважин с успешностью 86%.

Рост общего объема сейсмических работ как на суше, так и на шельфе в 2017 года превысил показатели прошлого года более чем на 30%.