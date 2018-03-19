МСП банк приобрел субординированные облигации «Пересвета» почти на 5 млрд руб.

«В 2017 году группа приобрела конвертируемые облигации АКБ «Пересвет» (АО) на общую сумму 4 970 909 тыс. руб. Срок погашения облигаций — февраль 2032 года. Процентная ставка составляет 0,51% годовых с выплатой процентного дохода в дату погашения облигаций», — говорится в аудиторском заключении к отчетности кредитной организации.

Балансовая стоимость облигаций «Пересвета» является существенной для консолидированной финансовой отчетности группы, отмечается в заключении. «Кроме того, процесс оценки стоимости облигаций АКБ „Пересвет“ (АО), выполняемый руководством Группы, являлся сложным, субъективным и основывался на предположениях, которые затрагивают ожидаемые будущие экономические показатели АКБ „Пересвет“ (АО)», — говорится в документе.

ЦБ объявил о начале санации банка «Пересвет» 19 апреля 2017 года. Было решено применить механизм bail-in, в рамках которого конвертировать обязательства на общую сумму 69,7 млрд рублей в капитал согласились более 70 его кредиторов, еще 66,7 млрд рублей предоставил ЦБ. По итогам размещения субординированных облигаций кредиторы выкупили бумаги на 69,2 млрд рублей. Санатором «Пересвета» был выбран опорный банк «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). До августа 2017 года «Пересвет» находился под управлением временной администрации в лице АСВ, его капитал был списан до 1 рубля, после чего ВБРР стал его единственным акционером.

Согласно информации на сайте МСП банка, организация является институтом развития, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства через доведение государственных ресурсов до предприятий. Банк выдает кредиты через банки-партнеры и организации инфраструктуры, а также предоставляет гарантии бизнесу. 100% акций МСП банка принадлежит Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП). 7 марта ЦБ разрешил организации привлекать средства населения, выдав соответствующую лицензию.