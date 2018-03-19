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«Русагро» растеряло прибыль из-за низкой инфляции
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«Русагро» растеряло прибыль из-за низкой инфляции 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Группа "Русагро", занимающая половину российского рынка сахара, снизила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом до 5,563 млрд руб., сообщила компания. Причины падения прибыли — снижение цен. Новый, 2018 г. угрожает компании новыми потерями.
Инфляция в России по итогам 2017 г. составила 2,5%, согласно даннымм Росстата. Низкий темп роста цен в 2017 г. привел к снижению доходов компаний, не успевших снизить расходы вслед за падением инфляции. Выручка «Русагро» снизилась на 6% до 79 млрд руб. Доля «Русагро» в российском производстве сахара и маргарина достигает почти 50%, в производстве майонеза — 13%. Выручка сахарного подразделения «Русагро» в 2017 г. сократилась на 19% до 30,3 млрд руб. из-за падения цены на сахар на 23%, что было частично компенсировано ростом объема продаж (+4%), отметили в компании. Мясной сегмент увеличил выручку до 20,5 млрд руб. (+15%) за счет увеличения продаж полуфабрикатов (+64%) и роста цены, уточняется в сообщении компании. Выручка масложирового и сельскохозяйственного сегментов снизилась на 2% и 11% до 19,4 и 18,8 млрд руб. соответственно. В 2018 г. будет непростым для «Росагро»: инфляция, по оценке ЦБ, не превысит 4%. Компании необходимо снижать издержки. Время, когда компании зарабатывали на двузначном росте цен, закончилось, заявил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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