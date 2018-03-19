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«Российский капитал» продаст часть портфеля кредитов
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«Российский капитал» продаст часть портфеля кредитов 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Банк «Российский капитал», перешедший в собственность института развития «Дом.рф» (ранее АИЖК), сосредоточится на кредитовании стройки, выдаче ипотеки и продаст портфель кредитов на 140 млрд руб., выданных юридическим лицам.
Об этом сообщает «КоммерсантЪ». «Дом.рф» подтвердил, что речь идет о продаже кредитов, «выданных предприятиям торговой, промышленной, сельскохозяйственной, нефтегазовой и других отраслей». «Российский капитал» намерен оставить у себя только кредиты, выданные застройщикам (16,3 млрд руб.). Сделка вряд ли затронет кредиты физлицам. До октября 2017 г. 100% акций «Российского капитала» принадлежали Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое санировало банк. Затем АСВ передало акции банка в собственность Росимущества, 26 декабря 2017 г. банк перешел по контроль «Дом.рф». «Российский капитал» сосредоточится на стройке и ипотеке. «Дом.рф» заявил, что предложения от покупателей на портфель непрофильных кредитов пока не поступили. «Мы начали переговоры о продаже портфеля с потенциальными покупателями менее двух недель назад. В настоящее время они проводят due diligence. Условия сделки потенциально могут быть согласованы в апреле-мае этого года», — заключает «Дом.рф».
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