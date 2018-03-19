ЦБ: прибыль российских банков снизилась

Прибыль российских банков в период с января по февраль текущего года снизилась на 16%, до 178 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"За январь-февраль 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 178 млрд руб. (за аналогичный период 2017 года — 212 млрд руб)", — заявили в ЦБ

Отмечается, что на показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности.