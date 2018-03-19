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Прибыль российских банков снизилась на 16%
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Прибыль российских банков с января по февраль снизилась на 16% 

RT на русском 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Прибыль российских банков с января по февраль сократилась на 16%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ЦБ. «За январь-февраль 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 178 млрд рублей (за аналогичный период 2017 года — 212 млрд рублей)», — сказали в Банке России.
На показатели прибыли по банковскому сектору влияют проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности.
Ранее Центробанк опубликовал список нововведений в банковской системе с 2018 года.
ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что ЦБ выпустил девять памятных монет из драгоценных металлов.
RT на русском: последние новости
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