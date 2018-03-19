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Сечин: выход на рынки Египта и Индии придаст ускорение развитию «Роснефти»
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Сечин: выход на рынки Египта и Индии придаст ускорение развитию «Роснефти» 

Газета.Ru 4 часа назад
Выход "Роснефти" на новые рынки Египта и Индии даст значительное ускорение развитию глобальной платформы бизнеса компании, укрепляя ее лидирующие позиции на глобальных сырьевых рынках, отметил глава «Роснефти», комментируя отчетность компании, опубликованную в понедельник.
"В 2017 году компания продолжила значительно улучшать производственные и финансовые показатели, эффективно интегрируя новые активы, а также повышая доходность бизнеса по всей цепочке создания стоимости. При росте среднесуточной добычи углеводородов в прошлом году на 6,5%, общая выручка увеличилась на 20,6%, а показатель операционной прибыли до амортизации на 9,8%", — отметил Сечин.
По его словам, старт добычи газа на проекте Зохр и вхождение в Essar Oil уже способствуют повышению финансовых показателей бизнеса.
"В конце прошлого года совет директоров одобрил Стратегию «Роснефть-2022», ориентированную на качественное изменение бизнеса Компании за счет внедрения передовых управленческих подходов, новых технологий и повышения отдачи от существующих активов компании", — подчеркнул глава «Роснефти».
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