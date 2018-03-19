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Суд признал страховую компанию «АСКО» банкротом
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Суд признал страховую компанию «АСКО» банкротом 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию «АСКО» (Набережные Челны) банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на один год — до 15 марта 2019 г. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Фото chelnyltd.ru  Временная администрация «АСКО» подала 8 февраля заявление о банкротстве, поскольку после изучения финансового состояния должника администрация пришла к выводу об отсутствии возможности восстановления платежеспособности страховой организации.
Банк России назначил временную администрацию в «АСКО» с 25 декабря 2017 г. в связи с ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности. В феврале ЦБ отозвал у «АСКО» лицензии на личное и имущественное страхование, ОСАГО, страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда при перевозках.
"АСКО" работала на страховом рынке с 1989 г. Клиентами являлись юридические лица и более 700 тыс. физических лиц. Компания имела лицензии на предоставление 18 видов страхования. Офисы компании расположены в Татарстане, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тюмени, Ульяновске и Уфе.
Уставный капитал компании составляет 644 млн руб.
"УК Сити Ассет менеджмент" 1 декабря прошлого года приобрела 99,9% «АСКО».
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