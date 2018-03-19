Суд признал страховую компанию «АСКО» банкротом

Фото chelnyltd.ru Временная администрация «АСКО» подала 8 февраля заявление о банкротстве, поскольку после изучения финансового состояния должника администрация пришла к выводу об отсутствии возможности восстановления платежеспособности страховой организации.

Банк России назначил временную администрацию в «АСКО» с 25 декабря 2017 г. в связи с ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности. В феврале ЦБ отозвал у «АСКО» лицензии на личное и имущественное страхование, ОСАГО, страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда при перевозках.

Омске, Саратове, Тюмени, Ульяновске и Уфе. "АСКО" работала на страховом рынке с 1989 г. Клиентами являлись юридические лица и более 700 тыс. физических лиц. Компания имела лицензии на предоставление 18 видов страхования. Офисы компании расположены в Татарстане, Краснодаре , Москве, Новосибирске Оренбурге , Ростове-на-Дону, Самаре

Уставный капитал компании составляет 644 млн руб.

"УК Сити Ассет менеджмент" 1 декабря прошлого года приобрела 99,9% «АСКО».