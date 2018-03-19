«Лукойл» готов к сотрудничеству с нижегородскими предприятиями

фото http://www.lukoil.ru/« Лукойл » готов к сотрудничеству с нижегородскими предприятиями

Топ-менеджеры ОАО «Лукойл» встретились с нижегородскими машиностроителями. Биржа контактов между крупной нефтегазовой компанией и предприятиями по вопросам импортозамещения прошла по инициативе Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).

Открытость и прозрачность

На встрече начальник департамента закупок для добычи нефти и газа ОАО «Лукойл» Ильяс Мифтахов подробно рассказал о закупочной деятельности компании. С 2004 года закупки осуществляются с помощью тендеров. В 2013 году в «Лукойле» создан блок по закупкам, утверждён регламент, обязательный для исполнения всеми российскими организациями группы при приобретении товаров, работ и услуг. Цель этих нововведений — конкурентный, беспристрастный и эффективный выбор поставщиков в условиях максимальной открытости и прозрачности.

Компания проводит 5100 тендеров в год, в том числе 1400 тендеров в компетенции блока по закупкам на сумму 170 миллиардов и 3700 тендеров в компетенции дочерних обществ на сумму 50 миллиардов рублей. В 2017 году были заключены договоры с 1950 поставщиками централизованной номенклатуры МТР и с 450 подрядчиками по выполнению работ и оказанию услуг. Сроки проведения процедур от поступления заявки на проведение тендера до принятия решения о выборе победителя сокращены с 160-180 до 90 дней.

Импортозамещение — не догма

В отличие от коллег из других добывающих холдингов, в «Лукойле» не принимали специальных программ по импортозамещению. Но по централизованной номенклатуре материально-технических ресурсов для добычи нефти и газа на 90% используются отечественные оборудование и материалы. В компании ведётся работа по учёту и контролю объёмов закупаемого импортного оборудования и материалов. Конечно, выбор отечественной продукции не должен идти в ущерб самой компании. Если она уступает импортной, выбор делается в пользу последней.

Ошибка претендента

На встрече компания «Монолит» из Городца презентовала свою продукцию. Она могла бы заинтересовать «Лукойл». Предложение «Монолита» касалось применения железобетона для строительства морских ледостойких сооружений на шельфе Каспийского моря.

Сейчас объекты выполняются с опорным основанием из стали и для обеспечения устойчивости на грунте прикрепляются сваями ко дну. Свайное закрепление ведёт к удорожанию проекта и увеличению сроков строительства. Применение железобетона для изготовления опорного основания позволит отказаться от металлических конструкций свайного закрепления и минимизировать объём строительно-монтажных работ. Это приведёт к сокращению сроков и стоимости ввода платформы в эксплуатацию. Так, если стоимость строительства опорных оснований платформы из железобетона немногим меньше, чем из стали, то установка опорного основания, выполненного по методике «Монолита», обойдётся в восемь раз дешевле.

По словам Мифтахова, среди поставщиков компании на сегодняшний день порядка 45 нижегородских предприятий. За 2015-2017 годы сумма превысила 7 млрд рублей, по сервисам — 1,3 млрд Он также отметил положительную динамику, которую демонстрируют нижегородцы.

— Мы видим потенциал ваших предприятий. Они крупные, обладают хорошей технологической базой. Нам как заказчикам такие встречи с потенциальными партнёрами очень полезны, — подытожил Ильяс Мифтахов.

Кирилл Конурин, технический директор ООО «Континент»:

— Предприятию, производящему оболочки для систем автоматизации, этот разговор интересен как первая встреча, получение первичной информации. Компания производит впечатление некой закрытой структуры, неохотно идущей на контакт. Но, подчеркну, это самое первое впечатление. И всё же работать с «Лукойлом» было бы очень интересно.

Татьяна Крылова , заместитель директора по маркетингу ОАО «Литейно-механический завод»: