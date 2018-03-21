Власти обязали 600 заказчиков привлекать субъектов МСП к закупкам

Перечень конкретных заказчиков, которые должны предусматривать обязательное участие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках, расширен до более чем 600 компаний и организаций.