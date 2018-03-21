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Власти обязали 600 заказчиков привлекать субъектов МСП к закупкам
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Власти обязали 600 заказчиков привлекать субъектов МСП к закупкам 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Перечень конкретных заказчиков, которые должны предусматривать обязательное участие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках, расширен до более чем 600 компаний и организаций.
Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Теперь больше предприятий с госучастием должны заключать не менее 15 процентов от общего объема договоров по закупкам товаров и услуг у малого бизнеса, так как ранее другим постановлением правительства были снижены пороговые значения годового объема выручки и величины активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять закупки у субъектов МСП.
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