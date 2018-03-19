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«Лукойл»: планы в части преемственности, — Аналитики Sberbank Investment Research
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«Лукойл»: планы в части преемственности, — Аналитики Sberbank Investment Research 

Прайм 4 часа назад
Фото: Прайм
Мы полагаем, что результаты будут примерно соответствовать наблюдавшимся в течение 4К17 отраслевым трендам: указанный период характеризовался удорожанием нефти, отставанием экспортных пошлин по темпам роста и стабильным курсом рубля. Не исключено, что на динамике денежных потоков компании неблагоприятно скажутся сезонно высокие инвестиции, а также резкое увеличение оборотного капитала. Принимая во внимание эти факторы, мы по-прежнему считаем, что свободный денежный поток ЛУКойла составит примерно $0,5-1,0 млрд, т. е. почти $4 млрд за весь 2017 год.
По всей вероятности, основное внимание инвесторов будет направлено не на данные по прибыли за 4К17, а на долгожданный, запланированный на пятницу «день инвестора». Мы рассчитываем получить развернутую информацию по следующим долгосрочным вопросам:
Распределение капитала. При текущей стоимости нефти и заявленных инвестициях ЛУКойл должен сгенерировать $5-6 млрд свободного денежного потока против примерно $2,6 млрд дивидендов. Возникает вопрос: что компания намерена делать с остающимися денежными средствами? Пересмотрит ли она дивидендную политику, ускорит процесс обратного выкупа акций или увеличит объем инвестиций? Если выбор будет сделан в пользу последней опции, то какие расходы будут приоритетными?
Будущие проекты. Поставит ли ЛУКойл во главу угла разработку действующих российских месторождений или проект на Каспии (включая газохимический комплекс в Буденновске)? Или, быть может, компания вновь займется экспансией на зарубежных рынках? Мы отдаем предпочтение первому варианту.
Узбекистан. Пока компания предоставила весьма ограниченную информацию о проекте, прибыль которого может существенно превысить нашу оценку свободного денежного потока в $0,3 млрд
Параметры объявленного обратного выкупа. По прогнозам компании, объем выкупа составит $2-3 млрд, срок проведения — пять лет. Мы ждем ответов на следующие вопросы: будут ли выкупленные акции погашены или классифицированы как казначейские? Может ли компания ускорить процесс обратного выкупа? Обозначит ли компания правила выкупа акций (например, формирование длинных позиций в моменты снижения котировок)?
Планы в части преемственности. Мы рассчитываем на то, что Вагит Алекперов, президент компании и ее ключевой акционер (владелец 27% акций ЛУКойла), которому в прошлом году исполнилось 67 лет, прояснит свои долгосрочные планы в отношении принадлежащей ему доли. Пару лет назад Вагит Алекперов сказал, что его сын Юсуф унаследует его долю в ЛУКойле в рамках траста, при этом Юсуф не сможет продавать акции компании. Мы хотели бы узнать, остается ли этот план в силе и каково его логическое обоснование? Кроме того, мы хотели бы понять, намерен ли Леонид Федун, 61-летний член совета директоров, владелец 11%-й доли в компании, в будущем продать принадлежащие ему акции, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.
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