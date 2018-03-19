«Лукойл»: планы в части преемственности, — Аналитики Sberbank Investment Research

Мы полагаем, что результаты будут примерно соответствовать наблюдавшимся в течение 4К17 отраслевым трендам: указанный период характеризовался удорожанием нефти, отставанием экспортных пошлин по темпам роста и стабильным курсом рубля. Не исключено, что на динамике денежных потоков компании неблагоприятно скажутся сезонно высокие инвестиции, а также резкое увеличение оборотного капитала. Принимая во внимание эти факторы, мы по-прежнему считаем, что свободный денежный поток ЛУКойла составит примерно $0,5-1,0 млрд, т. е. почти $4 млрд за весь 2017 год.

По всей вероятности, основное внимание инвесторов будет направлено не на данные по прибыли за 4К17, а на долгожданный, запланированный на пятницу «день инвестора». Мы рассчитываем получить развернутую информацию по следующим долгосрочным вопросам:

Распределение капитала. При текущей стоимости нефти и заявленных инвестициях ЛУКойл должен сгенерировать $5-6 млрд свободного денежного потока против примерно $2,6 млрд дивидендов. Возникает вопрос: что компания намерена делать с остающимися денежными средствами? Пересмотрит ли она дивидендную политику, ускорит процесс обратного выкупа акций или увеличит объем инвестиций? Если выбор будет сделан в пользу последней опции, то какие расходы будут приоритетными?

Будущие проекты. Поставит ли ЛУКойл во главу угла разработку действующих российских месторождений или проект на Каспии (включая газохимический комплекс в Буденновске )? Или, быть может, компания вновь займется экспансией на зарубежных рынках? Мы отдаем предпочтение первому варианту.

Узбекистан . Пока компания предоставила весьма ограниченную информацию о проекте, прибыль которого может существенно превысить нашу оценку свободного денежного потока в $0,3 млрд

Параметры объявленного обратного выкупа. По прогнозам компании, объем выкупа составит $2-3 млрд, срок проведения — пять лет. Мы ждем ответов на следующие вопросы: будут ли выкупленные акции погашены или классифицированы как казначейские? Может ли компания ускорить процесс обратного выкупа? Обозначит ли компания правила выкупа акций (например, формирование длинных позиций в моменты снижения котировок)?