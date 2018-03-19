В АктивКапитал Банке несколько дней наблюдается технический сбой по картам

Клиенты АктивКапитал Банка с 15 марта жалуются в «Народном рейтинге» Банки.ру на невозможность совершения операций по банковским картам кредитной организации.

«С 15 марта банк отказывает по любым платежам банковской картой, «Мир» пенсионная, без объяснения причин. Баланс положительный. Приходные операции проводит. Пенсия перечислена на карту 16 марта. Только ей нельзя воспользоваться», — писал на прошлой неделе один из клиентов АктивКапитал Банка.

«При оплате картой в магазине оплата была отклонена из-за недостаточности средств. Пошел до банкомата проверил баланс. На балансе денег достаточно. Банкомат чужого банка, поэтому сняли комиссию 30 рублей. Своих банкоматов в городе всего один, очень далеко. В другом магазине попытался оплатить, не оплатил — сбой», — подтверждает наличие проблемы форумчанин Александр.

В двух московских офисах АктивКапитал Банка обозревателю Банки.ру сообщили, что с пятницы (16 марта) в кредитной организации действительно наблюдается сбой, отметив, что физлица как новые клиенты могут беспрепятственно открыть как карту, так и вклад. Но доставки карты придется ждать примерно 10 дней.

В допофисе «Черкизово» рассказали, что сейчас в банке наблюдается технический сбой по банковским картам у имеющихся клиентов. «Нам клиенты сказали об этом, а так у нас никакой информации нет», — уточнил сотрудник офиса банка.

«У нас сейчас сбой, где-то с пятницы, с вечера, — сказал сотрудник допофиса «Мытищи» АктивКапитал Банка. — Но у нас терминал в кассе работает. Если карта наша есть какая-то старая, приезжайте, снимайте, пополняйте».

14 марта АктивКапитал Банк оповестил клиентов на своем сайте, что 17 марта обслуживание клиентов во всех офисах банка осуществляться не будет. Примечательно, что изначально в качестве причины в сообщении банка указывались президентские выборы 18 марта. Впоследствии эта информация с сайта банка была удалена и заменена на обычное оповещение о нерабочем дне и указании дежурных офисов (при их наличии в городе обслуживания банка). Так, в Москве клиентов должны были обслуживать в субботу в офисе на Среднем Наставническом переулке. А например, в городе базирования банка — Самаре кредитная организация дежурный офис не оставила.

Последний раз клиенты массово жаловались на АктивКапитал Банк в конце прошлого года. Тогда стало известно, что с 26 декабря кредитная организация не пополняла никакие счета, кроме карточных, по решению руководства.