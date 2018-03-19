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Трубопроводный транспорт выигрывает конкуренцию у железнодорожного благодаря низким ценам и высокому уровню сервиса
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Трубопроводный транспорт выигрывает конкуренцию у железнодорожного благодаря низким ценам и высокому уровню сервиса 

РЖД-Партнер 5 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, на сегодняшний день в сегменте транспортировки сырой нефти доля «Транснефти» доходит до 95%, остальные 5% — это перевозки ОАО «РЖД». При этом железнодорожный транспорт еще сохраняет сильные конкурентные позиции при перевозке нефтепродуктов. Так, на долю ОАО «РЖД» приходится 71% транспортировки нефтепродуктов, на долю трубопроводного транспорта — 29%. В то же время ПАО «Транснефть» проводит активную работу по смещению транспортного баланса в транспортировке нефтепродуктов в свою сторону. Оно обеспечивает более низкую стоимость перевозки, организацию доставки «от двери до двери» в кооперации с автомобильным транспортом и предоставление сопутствующих услуг и создание новых сервисов, таких, как формирование сопутствующей документации по сделке, обеспечение хранение товара в своей инфраструктуре, гарантию передачи товара покупателю.
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