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Прогноз результатов «Русагро» за IV квартал: слабые показатели, — Аналитики Альфа-банка
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Прогноз результатов «Русагро» за IV квартал: слабые показатели, — Аналитики Альфа-банка 

Прайм 5 часов назад
Фото: Прайм
Русагро уже представила выручку до элиминации между сегментами — она составила 30,5 млрд руб. в 4К17, что на 18% ниже г/г; в итоге выручка за 2017 г. составила 89 млрд руб., что на 7% ниже г/г. Про нашей оценке, выручка после элиминации снизится на 18% г/г до 23,5 млрд руб. в 4К17 и на 7,6% г/г до 77,9 млрд руб. за 2017 г.
По нашему прогнозу, 4К17 EBITDA составит 4,4 млрд руб., что на 34% ниже г/г при рентабельности EBITDA 18,7% (что на 4,6 п.п. ниже г/г). Наш прогноз EBITDA 2017 г. составляет 12,6 млрд руб., что на 31% ниже г/г при рентабельности EBITDA 16,2% (что на 5,4 п. п. ниже г/г).
По нашему прогнозу, низкая рентабельность в 2017 г. вызвана ценами на сахар и зерно, что отчасти будет нейтрализовано небольшим повышением цен на мясо, а также ростом выручки от продажи мясных полуфабрикатов (благодаря улучшению производственной эффективности) и зерна (на фоне рекордно высокого урожая).
Телефонная конференция. Компания проведет телефонную конференцию в 16:00 мск / 13:00 по лондонскому времени.
Эффект на акции. Мы считаем, что показатели за 4К17 и 2017 г. будут слабыми, но учитывая продолжающееся снижение цен на сельскохозяйственные товары, мы полагаем, что рынок уже учел в котировках снижение рентабельности после того как компания ранее опубликовала свои операционные результаты.
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