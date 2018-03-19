«Роснефть» в 2017 году поставила 220 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов кубинской Cubametales

«Роснефть» поставила в течение 2017 года 220 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов кубинской Cubametales, говорится в сообщении российской компании.

«В рамках исполнения межправительственного соглашения между Российской Федерацией Республикой Куба в 2017 году «Роснефтью» осуществлены поставки около 220 тыс. тонн нефти и базовых масел в адрес уполномоченной кубинской компании Cubametales», — говорится в сообщении.

Ранее «Роснефть» [сообщала] (https://rns.online/energy/Rosneft-za-devyat-mesyatsev-postavila-200-tis-tonn-nefti-kubinskoi-Cubametales-2017-11-13/), что поставила Cubametales 200 тыс. тонн нефти в мае-июне 2017 года. В июле-августе компания поставила в адрес Cubametales 17 тыс. тонн нефтепродуктов. «Роснефть» отмечала, что в ходе дальнейших переговоров с Cubametales был согласован и подписан договор на последующие поставки нефти и нефтепродуктов.

Как ранее сообщало RNS, в марте 2017 года «Роснефть» [подписала] (https://rns.online/energy/Rosneft-postavit-kubinskoi-Cubametales-250-tis-tonn-nefti-2017-05-03/) с кубинской Cubametales контракт на поставку на Кубу около 250 тыс. тонн нефти и дизельного топлива.