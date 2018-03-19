«Роснефть» консолидировала 99% розничного бизнеса компании в единый субхолдинг

«Роснефть» консолидировала к концу 2017 года 99% розничного бизнеса компании в единый субхолдинг, говорится в сообщении «Роснефти».

«К концу 2017 годп практически завершена консолидация обществ розничного бизнеса с целью формирования оптимальной структуры управления бизнесом — в единый субхолдинг консолидированы 99% обществ розничного бизнеса компании», — отмечает «Роснефть».

Как ранее сообщало RNS, 22 июня 2017 года в ходе годового общего собрания акционеров компании в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует выделить розничный бизнес в отдельную структуру. Сечин пояснил, что компания проработает вопрос перехода на холдинговую структуру управления.

Согласно материалам компании, в отдельную структуру может быть выделен также нефтесервисный бизнес «Роснефти».

В ноябре источник в компании [сообщил] (https://rns.online/energy/Viruchka-Rosnefti-za-devyat-mesyatsev-po-MSFO-virosla-na-229—do-4305-trln-rublei-2017-11-14/) RNS, что «Роснефть» готова выделить розничный бизнес в отдельную структуру в 2018 году.