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«Роснефть» консолидировала 99% розничного бизнеса компании в единый субхолдинг
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«Роснефть» консолидировала 99% розничного бизнеса компании в единый субхолдинг 

Rambler News Service 5 часов назад
«Роснефть» консолидировала к концу 2017 года 99% розничного бизнеса компании в единый субхолдинг, говорится в сообщении «Роснефти».
«К концу 2017 годп практически завершена консолидация обществ розничного бизнеса с целью формирования оптимальной структуры управления бизнесом — в единый субхолдинг консолидированы 99% обществ розничного бизнеса компании», — отмечает «Роснефть».
Как ранее сообщало RNS, 22 июня 2017 года в ходе годового общего собрания акционеров компании в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует выделить розничный бизнес в отдельную структуру. Сечин пояснил, что компания проработает вопрос перехода на холдинговую структуру управления.
Согласно материалам компании, в отдельную структуру может быть выделен также нефтесервисный бизнес «Роснефти».
В ноябре источник в компании [сообщил] (https://rns.online/energy/Viruchka-Rosnefti-za-devyat-mesyatsev-po-MSFO-virosla-na-229—do-4305-trln-rublei-2017-11-14/) RNS, что «Роснефть» готова выделить розничный бизнес в отдельную структуру в 2018 году.
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